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29.04.2020

Нафтогаз подсчитал доход от транзита газа за год

Источник: Корреспондент.net

В 2019 году Нафтогаз получил от Газпрома 70,21 млрд грн доходов от транзита газа, что на 2,1 млрд меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

При этом Газпром был единственным иностранным клиентом компании, доходы от которого превышали 10% общих доходов украинской компании.

Также сообщается, что в 2019 году доходы Нафтогаза от транспортировки, переработки нефти и продажи нефтепродуктов снизились на миллиард (7,7%) - до 11,95 миллиарда гривен.

Также в отчете сообщается, что выплаты зарплат и премий руководящему персоналу Нафтогаза в прошлом году составили 343 млн грн, что вдвое меньше, чем в 2018 году.

"Ключевой управленческий персонал в течение 2019 года состоял в среднем из 5 членов правления и 11 директоров (2018: 6 членов правления и 9 директоров). Компенсация ведущему управленческому персоналу, включенная в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (2018: 717 млн грн)", - сказано в отчете.

Кроме того, в 2019 году группа осуществила выплаты на обеспечение деятельности Наблюдательного совета в сумме 35 млн грн, тогда как в 2018 году эта сума составляла 53 млн грн.

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