18.10.2019
Нафтогаз повысит цену на газ для промышленности
Источник: Корреспондент.net
НАК Нафтогаз Украины повысит цену на газ для промышленных потребителей в ноябре на условиях предоплаты на 19,6% (на 1 тыс. 154,4 грн) по сравнению с октябрем - до 7 тыс. 33,2 грн за 1 тыс. кубометров.
Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 18,4% (на 1,206 тыс. грн) - до 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.
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