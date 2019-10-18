Нафтогаз повысит цену на газ для промышленности

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины повысит цену на газ для промышленных потребителей в ноябре на условиях предоплаты на 19,6% (на 1 тыс. 154,4 грн) по сравнению с октябрем - до 7 тыс. 33,2 грн за 1 тыс. кубометров.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 18,4% (на 1,206 тыс. грн) - до 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.