Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины на прошлой неделе провел консультации с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO и получил положительные отзывы, сообщил глава компании Андрей Коболев в Facebook.

По словам Коболева, успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, речь идет о создании ценности для конечного потребителя через удобства (диджитализация) и управлении объемом потребления (энергоэффективность)", - пояснил он.

"Из приятного - команду Нафтогаза положительно воспринимает рынок, поскольку мы "выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей". А такие вещи вдохновляют", - написал глава компании.

Также он сообщил, что поиск консультантов для вывода компании на IPO начнется в апреле-мае.