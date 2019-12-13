Нафтогаз снизил цены для промпотребителей

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины снизила цену природного газа для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на январь 2020 года, сообщает компания.

Согласно сообщению, стоимость упадет на 6-6,1% до 6 600 - 7 286,4 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 6 600 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 7 286,4 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 7 286,4 гривен/тыс. куб. м.