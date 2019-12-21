Нафтогаз заявил о рисках срыва газовых соглашений
Источник: Корреспондент.net
Есть риск того, что финальные соглашения по транзиту газа в Европу между Нафтогазом и Газпромом не будут подписаны. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook в субботу, 21 декабря.
Витренко отметил, что "существуют риски того, что финальные соглашения не будут подписаны", но уточнять, о чем именно идет речь, он не стал.
Он также отметил, что сложным для всех сторон компромиссом стало решение по сроку контракта.
"Пятилетний контракт - победа это или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять. Сошлись посередине", - заявил Витрено и добавил, что компромисса удалось достичь и по вопросу о гарантированных мощностях прокачки.
Он также отметил согласие Газпрома выплатить 2,9 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.
"Три миллиарда долларов «живыми деньгами» до конца этого года. Здесь полная победа", - написал он.
Глава Нафтогаза также объяснил схему, при которой российская компания платит украинской за забронированные мощности, а НАК платит затем оператору газотранспортной системы.
"Зачем нужен Нафтогаз? Дело в том, что Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования. Учитывая и риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день", - подытожил он.