Нафтогаз заявил о рисках срыва газовых соглашений

Источник: Корреспондент.net

Есть риск того, что финальные соглашения по транзиту газа в Европу между Нафтогазом и Газпромом не будут подписаны. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook в субботу, 21 декабря.

Витренко отметил, что "существуют риски того, что финальные соглашения не будут подписаны", но уточнять, о чем именно идет речь, он не стал.

Он также отметил, что сложным для всех сторон компромиссом стало решение по сроку контракта.

"Пятилетний контракт - победа это или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять. Сошлись посередине", - заявил Витрено и добавил, что компромисса удалось достичь и по вопросу о гарантированных мощностях прокачки.

Он также отметил согласие Газпрома выплатить 2,9 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

"Три миллиарда долларов «живыми деньгами» до конца этого года. Здесь полная победа", - написал он.

Глава Нафтогаза также объяснил схему, при которой российская компания платит украинской за забронированные мощности, а НАК платит затем оператору газотранспортной системы.

"Зачем нужен Нафтогаз? Дело в том, что Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования. Учитывая и риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день", - подытожил он.