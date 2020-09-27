Нагорный Карабах: 16 армянских военных погибли

Источник: Корреспондент.net

16 армянских военных погибли в результате столкновений в Нагорном Карабахе, ранены свыше 100, сообщило Министерство обороны Армении, со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.

"По предварительным данным, с армянской стороны погибли 16 и ранены свыше 100 военнослужащих", — заявили в ведомстве.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщала, что число раненых мирных граждан в Нагорном Карабахе увеличилось до 14 по состоянию на 15:50 27 сентября.

Как сообщалось, утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Одновременно в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска приступили к контрнаступальной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, которое положило конец активным боевым действиям в регионе, но оставила Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли более 30 тысяч человек. Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.