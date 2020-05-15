Наихудший период нефтяного кризиса позади – ОПЕК

Источник: Корреспондент.net

Сокращение добычи нефти в мире идет быстрыми темпами благодаря реализации сделки ОПЕК+ и остановке проектов по добыче из-за плохой ценовой конъюнктуры в других странах. Эти факторы позволяют говорить о завершении самого тяжелого периода кризиса на рынке нефти. Об этом сказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, сообщает ТАСС в пятницу, 15 мая.

"Мы осторожно оптимистичны в том, что, похоже, наихудший период кризиса остался позади", – сказал он.

По оценке ОПЕК, общее сокращение добычи с учетом сделки ОПЕК+ и естественной остановки скважин в мире достигает 17,2 млн б/с. Из этого объема 3,6 млн б/с приходится на сокращение добычи в странах, не участвующих в согласованном сокращении добычи.

Баркиндо также отметил, что на встрече министров ОПЕК+, которая запланирована на 9-10 июня, "будут рассмотрены все сценарии" по уровням сокращения после июня с учетом состояния спроса на тот момент.