Налаштуйте українське цифрове телебачення!

Комитет Верховной Рады рассмотрел 5 718 поправок из более 16,5 тысяч к "антиколомойскому" законопроекту.

В марте закупочная цена газа для Украине еще составляла более 150 долларов, но в апреле упала ниже 100.

САП вывела дело из числа коррупционных преступлений, переквалифицировав его в "мошенничество" и передав на расследование из НАБУ в полицию.

Иван Баканов предлагает продлить блокировку не только ВКонтакте и Одноклассники, но и ряд других российских веб-ресурсов.

За первые два дня нардепы рассмотрели около шести тысяч правок, а сегодня - более 9 тысяч.

В первые месяцы года падение украинской экономики было не очень сильным говорят в НБУ, - 0,5%.

Пандемия коронавируса повысила спрос на украинские самолеты Руслан и Мрія, которые выполняют коммерческие заказы на доставку медицинских грузов в разные страны мира.

Президент приветствовал продление карантина, анонсировал клинические испытания украинского лекарства от коронавируса и рассказал о новой партии защитных масок и костюмов.

24 квітня 2020 року о 15.00 годин відбудеться в режимі онлайн День відкритих дверей Донецького юридичного інституту, ознайомлення з правилами та умовами вступу, а також презентація освітнього процесу і матеріально-технічного забезпечення закладу вищої освіти.

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