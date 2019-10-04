Нападение в Париже расследует Национальная антитеррористическая прокуратура

Источник: Корреспондент.net

Нападения на префектуру полиции в Париже будет расследовать Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Это известие подтвердил в пятницу, 4 октября, ее представитель. По его словам, решение принято "в свете улик, собранных следствием". Ранее делом занималась парижская прокуратура.

Накануне 45-летний мужчина с ножом напал на сотрудников префектуры полиции в здании ведомства на острове Сите. Четверо полицейских погибли. Нападавший был застрелен сотрудником правоохранительных органов. Некоторое время назад он работал в полиции компьютерщиком. По данным полицейского профсоюза, причиной нападения мог стать конфликт с начальником. Полиция не исключила и террористическую подоплеку инцидента в Париже.

Ранее за мужчиной не было замечено необычного поведения, заявили в МВД страны. По данным французских СМИ, за полтора года до трагедии нападавший принял ислам. Власти пока не подтвердили эту информацию.