Нардеп контактировал с зараженным коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин встречался во Франции с политиком, заразившимся коронавирусом, о чем известно из публикации украинского парламентария в Facebook.

Сейчас пост в соцсети не отображается, но украинские СМИ успели сделать его скриншот.

В сообщении Волошина речь идет о его встрече с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Украинский парламентарий 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал тогда Волошин.