06.05.2020
Нардеп показал зарплаты руководства Укроборонпрома
Источник: Корреспондент.net
Нардеп от Слуги народа Александр Качура в среду, 6 мая, опубликовал в телеграмм документ с зарплатами руководства Укроборонпрома.
Согласно документу, глава госконцерна Айварас Абромавичус в декабре получил зарплату в 5,5 тысяч гривен, тогда как его заместители - от 175 до 262 тысяч.
Согласно таблице, бывший журналист и нардеп Мустафа Найем в декабре 2019 года получил "чистыми" 140,8 тыс гривен
Сам Абромавичус объясняет низкий уровень своей заработной платы предварительной договоренностью с президентом.
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