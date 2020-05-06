Нардеп показал зарплаты руководства Укроборонпрома

Источник: Корреспондент.net

Нардеп от Слуги народа Александр Качура в среду, 6 мая, опубликовал в телеграмм документ с зарплатами руководства Укроборонпрома.

Согласно документу, глава госконцерна Айварас Абромавичус в декабре получил зарплату в 5,5 тысяч гривен, тогда как его заместители - от 175 до 262 тысяч.

Согласно таблице, бывший журналист и нардеп Мустафа Найем в декабре 2019 года получил "чистыми" 140,8 тыс гривен

Сам Абромавичус объясняет низкий уровень своей заработной платы предварительной договоренностью с президентом.