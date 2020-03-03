Нардеп: Слуга народа рассмотрит отставку Гончарука

Источник: Корреспондент.net

Фракция Слуга народа на заседании во вторник, 3 марта, рассмотрит вопрос об отставке правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"По предварительной информации, сегодня на вечернем заседании фракции будет принято решение об отставке премьер-министра Гончарука и, соответственно, всего состава Кабинета министров Украины", - написал он в телеграмм.

Также, по словам нардепа, учитывая результаты работы генпрокурора Руслана Рябошапки, "высока вероятность, что и он покинет свой пост".