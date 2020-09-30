30.09.2020
Нардеп Зинкевич второй раз заболела COVID-19
Источник: Корреспондент.net
Народный депутат из Европейской солидарности Яна Зинкевич заявила, что во второй раз заболела COVID-19.Об єтом она вечером в среду, 30 сентября, написала в Facebook.
Она отметила, что сегодня вся фракция сдавала анализы и у нее выявили коронавирус.
"Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала Зинкевич.
Она отметила, что уже однажды болела COVID-19 полгода назад:
"В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении", - написала Зинкевич, выразив надежду, что в этот раз будет легче.
Из симптомов у нее пока только сильная усталость.
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