Нардеп Зинкевич второй раз заболела COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат из Европейской солидарности Яна Зинкевич заявила, что во второй раз заболела COVID-19.Об єтом она вечером в среду, 30 сентября, написала в Facebook.

Она отметила, что сегодня вся фракция сдавала анализы и у нее выявили коронавирус.

"Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала Зинкевич.

Она отметила, что уже однажды болела COVID-19 полгода назад:

"В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении", - написала Зинкевич, выразив надежду, что в этот раз будет легче.

Из симптомов у нее пока только сильная усталость.