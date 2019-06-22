Нардепа Тымчука похоронили в Житомирской области

Источник: Корреспондент.net

В Бердичеве Житомирской области похоронили народного депутата от Народного фронта, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука, погибшего в Киеве 19 июня.

В городском совете уточнили, что депутата похоронили на Центральном кладбище Бердицева.

Проститься с Тымчуком пришло более ста человек. Среди пришедших на похороны - родственники, близкие, однопартийцы, волонтеры. Часть людей прибыла из Киева и Житомира.

Ранее в Киеве прошла церемония прощания с Тымчуком. Проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков и другие политики.