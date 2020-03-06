Нардепа Волошина проверяют на коронавирус

Источник: Корреспондент.net

Народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Олега Волошина направили на прохождение теста на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Отметим, что в пятницу, 6 марта, Волошин был в Верховной Раде и даже выступал.