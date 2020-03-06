06.03.2020
Нардепа Волошина проверяют на коронавирус
Источник: Корреспондент.net
Народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Олега Волошина направили на прохождение теста на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Отметим, что в пятницу, 6 марта, Волошин был в Верховной Раде и даже выступал.
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