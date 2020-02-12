12.02.2020
Нардепу Федине грозит до пяти лет тюрьмы - ГБР
Источник: Корреспондент.net
Нардепу от Евросолидарности Софии Федине в среду, 12 февраля, сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президенту.
"Прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
В случае доказательства вины, нардепу грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
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