Нардепу Федине грозит до пяти лет тюрьмы - ГБР

Источник: Корреспондент.net

Нардепу от Евросолидарности Софии Федине в среду, 12 февраля, сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президенту.

"Прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, нардепу грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.