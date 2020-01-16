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16.01.2020

Нардепы одобрили возвращение Украины в ПАСЕ

Источник: Корреспондент.net

Парламент проголосовал за участие постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году. Постановление №2718 поддержали 347 депутатов.

В частности, предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

В постановлении подчеркивается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.

"Верховная рада ... призывает страны-члены СЕ усилить усилия по побуждению российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе", - указано в документе.

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