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05.11.2019

Нардепы провели заседание комитета в Золотом

Источник: Корреспондент.net

Оборонный комитет Верховной Рады во вторник, 5 ноября, провел выездное заседание в Золотом-4 недалеко от линии соприкосновения, пишет Левый берег.

"То, что мы видели сегодня, позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения внутренних дел делают все возможное, чтобы в рамках реализации договоренностей обеспечить максимальную безопасность для местных жителей и сохранения интересов Объединенных сил и Украины в целом", - заявил нардеп от Евросолидарности Михаил Забродский.

"Слуга народа" Ирина Верещук в свою очередь рассказала, что члены комитета ознакомились с условиями, в которых несут службу военные в этом районе. "Мы увидели кухни, увидели их быт, как они проживают, проводят свободное время, заступают в наряды и так далее. Можем доложить: все в удовлетворительном состоянии", - сказаланардеп.

"Что касается жителей... люди ждали разведения, они хотят, чтобы здесь находилась украинская армия. Донбасс - это Украина, Крым - это Украина - все это знают. Здесь нет сепаратистов, нет врагов Украины", - добавила депутатка.

Сергей Левочкин из фракции ОПЗЖ сообщил, что сегодняшняя поездка депутатов - это сигнал о готовности парламента принимать необходимые законы для мирного процесса.

"Здесь, в Золотом, проходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого - мы видим, что все люди хотят одного - мира", - сказал депутат.

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