Нарезал задач. Горячие реформы от Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский собрал у себя руководство государства и принялся ставить задачи, причем с жесткими временными рамками и угрозами последствий, в случае их невыполнения.

О разделении власти, независимости ее ветвей, похоже, все забыли. Зеленский обещает реформы – быстрые и жесткие.

Вся власть в одних руках

Президент Владимир Зеленский обещает "горячие" реформы, ведь по его мнению, для этого есть политическая воля всех ветвей власти.

"Чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов. Но давайте честно, между нами, 28 лет она работала очень гибридно: фактически как система сдержек аппетитов и хотелок... Все ветви власти были как лебедь рак и щука (из известной басни), от чего наша страна в лучшем случае просто стояла на месте", - сказал Зеленский.

По его словам теперь, "все это уходит в прошлое". Глава государства заверил, что сейчас есть уникальный шанс провести все необходимые реформы.

"Для этого есть все: политическая воля президента, есть большинство в Верховной Раде есть настроенное работать правительство. Нет только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет", - сказал Зеленский.

Поручения

Ответственными за те или иные решения чаще всего определялись премьер Алексей Гончарук и профильные министры, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия и председатели профильных комитетов.

Вот список лишь части обещаний и поручений

- Внести на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2020 год. Срок - до 15 сентября.

- Внести законопроект о рынке земли - до 1 октября. Ликвидация моратория на продажу земли - до 1 декабря.

- Подготовка к масштабной приватизации. Первый конкурс должен быть проведен до 1 апреля 2020 года.

- Перевод процедуры получения всех разрешительных документов в электронную форму - до конца года.

- Снижение стоимости подключения украинцев к электро и газовым сетям - до 1 января.

- Легализация игорного бизнеса и добычи янтаря: внести законопроекты до 1 октября, одобрить - до 1 декабря.

- Создание условий для снижения кредитных ставок - до 1 октября.

- Полный аудит госреестров, создание условий для проведения электронных выборов и переписи - до 1 декабря.

- Создание службы финансовых расследований. Законопроект - до 1 октября, одобрение - до 1 декабря.

- Усиление ответственности за теневое ведения хозяйства - до 1 декабря.

- Принятие новой редакции Трудового кодекса - до 1 января.

Сажать – увольнять

Зеленский заявил, что состав судов первой инстанции следует полностью обновить еще в 2019 году, а недобропорядочных судей он будет лишать должности и звания.

"Из-за непутевой судебной реформы мы не получили перезагрузку судебной власти и обновления – наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех – и в первую очередь, судей высших инстанций”, - заявил Зеленский.

Суды первой инстанции, по его словам, должны быть наполнены новыми судьями. Более 2 тысяч вакансий должны быть заполнены еще до Нового года.

“Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту”, - отметил Зеленский.

По словам президента, большая часть экономических неудач в государстве – "на совести нечестных судей".

"Мы все с нетерпением ожидаем запуска Высшего антикоррупционного суда. Я так понимаю, все идет по плану – 5 сентября активно начинает работать Антикоррупционный суд. К сожалению, парламент пока не принял законопроект о предотвращении блокирования суда чрезмерным количеством дел – но я надеюсь, что он это сделает в течение ближайших дней. Украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел о топ-коррупционерах", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский пообещал лично помочь очистить таможенную службу от "старых коррупционеров".

Ответственными за очистку таможни президент назвал премьера Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, дав им срок выполнения задания до 1 декабря 2019 года.