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21.03.2020

Нарушения карантина: копы составили 923 протокола

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители с начала действия в Украине карантина составили 923 административных протокола и возбудули восемь уголовных дел. 

Отмечается, что больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области – 167, в Донецкой – 85 и в Киеве – 75.

Кроме того, 67 нарушени обнаружено в Киевской области, 61 – в Запорожской, 54 – в Черкасской, 47 – в Одесской, 43 – в Херсонской, 33 – в Винницкой области, по 32 – в Сумской и Харьковской, 30 – в Ровенской, 29 – в Львовской, 25 – в Волынской, 22 – в Черновицкой, 21 – в Кировоградской, 19 – в Черниговской, 18 – в Николаевской, 14 – в Луганской, 12 – в Закарпатской, по 9 – в Ивано-Франковской и Тернопольской, 8 – в Житомирской, 7 – в Хмельницкой и 4 – в Полтавской области.

Всего в суд направлено уже 889 административных протоколов.

Также полиция начала восемь уголовных производств по статье о нарушении правил карантина людей (ст.325 УК Украины): 3 – в Харьковской области, по одному – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и Киеве.

К принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усиление публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается более 17 тысяч правоохранителей. В том числе полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей – говорится в сообщении.

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