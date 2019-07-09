Насалику объявили подозрение

Детективы НАБУ сообщили о подозрении относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По согласованию прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2018 годы", - говорится в сообщении.

Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона О предупреждении коррупции, чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей о декларировании заведомо недостоверных сведений в декларации (ст. 366-1 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.