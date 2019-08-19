Население Украины сократилось до 42 миллионов

Источник: Корреспондент.net

Численность населения Украины в течение января-июня 2019 года уменьшилась на 143,1 тысячи человек. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики в понедельник, 19 августа.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2019 года составляла 42010,1 тысяч человек. Таким образом, за июнь население сократилось на 20,7 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - отмечается в сообщении Госстата.