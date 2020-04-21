Население Украины сократилось на 20 тысяч за месяц

Источник: Корреспондент.net

Численность наличного населения Украины в течение февраля 2020 года уменьшилась на 21,8 тысяч человек. Это следует из данных Государственной службы статистики.

Так, по оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 марта 2020 года составляла 41858,1 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 51 рожденный", - отмечается в сообщении Госстата.

Отмечается, что с начала 2020 года население Украины сократилось на 44,3 тыс. человек.