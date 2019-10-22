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22.10.2019

НАТО и Украина проводят учения в Черном море

Источник: Корреспондент.net

В румынских территориальных и международных водах Черного моря стартовали учения стран НАТО Storm Fall 2019. В маневрах принимают участие ВМС Украины, Румынии и Болгарии. 

"В основе сценария – элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статьи Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами", – говорится в сообщении.

Как сообщил сегодня в Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на информацию мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Майдана иностранных дел, накануне в Черное море зашли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.

"Вчера, 21.10.2019, в Черное море вошли корабли 2-й Средиземноморской постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2: Флагман, корабль снабжения – ITS Vesuvio (A5329) – Italian Navy, тральщик TCG Amasra (M266) – Turkish Navy, тральщик ESPE Sella (M32) – Spanish Navy, тральщик ITS Numana (M5557) – Italian Navy", – сообщил Клименко.

Он также отметил, что командир противоминной группы НАТО SNMCMG2 – итальянский капитан Алессандро Фальконе. Учения проходят 21-27 октября. Корабли НАТО зайдут в порт Одесса и Батуми.

Международные учения Storm Fall-2019 запланированы, организованы и проводятся ВМС Румынии. Участие в них принимают девять военных кораблей Румынии и других стран, а также около 1000 военных моряков.

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