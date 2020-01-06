НАТО не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие

Источник: Корреспондент.net

Страны-члены НАТО выступают против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Альянса в понедельник, 6 января.

НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке, утверждает Столтенберг.

"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы", - отметил генсек.