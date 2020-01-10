НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер

Источник: Корреспондент.net

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет оснований сомневаться в том, что Иран сбил украинский самоелт в Тегеране ракетой. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, 10 января.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно нашей разведки, но могу сказать, что у нас нет оснований не верить сообщениям, которые озвучивают в разных столицах стран НАТО", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что Иран должен провести прозрачное расследование о причинах катастрофы украинского самолета.

"Важно, чтобы мы установили там все факты... Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование… Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной", - сказал он.