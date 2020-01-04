04.01.2020
НАТО приостанавливает учения в Ираке
Источник: Корреспондент.net
НАТО приостанавливает учебную миссию в Ираке на фоне обострений, начавшихся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.
"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - сказал Уайт.
Сообщается также, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.
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