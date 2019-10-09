НАТО прокомментировало турецкую операцию в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ожидает сдержанности от Турции, которая в среду начала военную операцию на севере Сирии. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте, передает Европейская правда.

Столтенберг сказал, что Турция проинформировала НАТО о ходе военной операции. Комментируя старт военной операции, он отметил, что Турция имеет "законное беспокойство в сфере безопасности, ведь подвергалась ужасным террористическим атакам".

В то же время он призвал избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион.

"Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит, чтобы успехи, достигнутые нами в борьбе с ИГИЛ, не подвергались опасности", - сказал Столтенберг.

Он выразил уверенность, что операция в Сирии будет "умеренной и пропорциональной".

Столтенберг сообщил, что обсудит этот вопрос с президентом Эрдоганом в пятницу во время встречи в Стамбуле.