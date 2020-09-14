Навального отключили от аппарата ИВЛ

События в Беларуси все чаще сравнивают с тем, что происходило полтора года назад в Венесуэле.

Со ссылкой на очевидцев сообщается об одиночных задержаниях активистов во всех центральных районах города, где проходили манифестации.

В Евросоюзе еще формируют санкционный список белорусских чиновников и планируют его расширять в случае усиления давления на общество властями Беларуси.

В ООН считают, что голод грозит половине ливанцев из-за взрыва в начале августа в порту Бейрута. Эксперты призывают власти срочно восстановить зернохранилища в порту.

Людей начали задерживать на проспекте Независимости, то есть, еще до того, как они дошли до одноименной площади - формального места проведения акции.

Зараженные коронавирусом пациенты размахивали кулаками и кусались. В ходе потасовки пострадали не только врачи, но и военные.

США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров на свободных выборах, также отметили в Вашингтоне.

Евросоюз и Турция спорят по поводу доступа к огромным запасам природного газа в Средиземном море в районе Кипра.

Среди прочего есть сведения об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

После краткой передышки ситуация на линии контроля между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе накаляется снова.

Американские военные выделил сферы, в которых Пекин не только преуспел, но и опережает все остальные страны.

Организация выразила серьезную обеспокоенность в связи с появлением информации об использовании яда Новичок и заявила о готовности предоставить помощь.

Участники протестов в Софии обвиняют власти страны в коррупции и призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром.

С исторического минимума в $34 за тысячу кубов в мае нынешнего года, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.

Россия должна в срочном порядке объяснить, как Навальный был отравлен при помощи Новичка, требуют лидеры Франции и Великобритании.

Американский лидер выразил надежду, что Штатам никогда не придется использовать такой тип вооружения.

Белорусские силовики оказывали давление на Антона Родненкова и Ивана Кравцова, с тем чтобы они выехали в Украину.

Россия является участником ОЗХО, поэтому отдельно ей Берлин передавать доказательства по Навальному не будет.

Без выделения $15 млрд в течение следующих трех месяцев будет упущена возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19.

Госсекретарь призвал Россию наказать виновных в отравлении Навального, к которому, по его словам, могут быть причастны чиновники.

Около полусотни участниц женского марша были задержаны силовиками. Их жестко задерживали и запихивали в автозаки.

Из дома нельзя будет отходить далее, чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

Сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые сегодня шли на акцию протеста из разных районов Минска. В центре закрыли метро и блокируют мобильную связь.

Переговоры длились более четырех часов. Главы двух государств обсудили, в частности, ситуацию в регионе и двусторонние отношения.

Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и становится все более подвижным, утверждают в Charite.

Протестующие устраивают акции только по выходным, а в остальные дни Беларусь живет обычной жизнью, говорит Лукашенко.

"Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки", - говорится в сообщении.

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