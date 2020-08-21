21.08.2020
Навального отправляют на лечение в Германию
Источник: Корреспондент.net
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального стабилизировалось, что позволяет транспортировать его в немецкую клинику.
"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники. Это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня", - сказал Калиниченко.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети в свою очередь заявила, что переговоры о транспортировке Навального сдвинулись с мертвой точки.
"Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же", - отметила она.
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