29.08.2019
Назначен министр обороны Украины
Источник: Корреспондент.net
Верховная Рада девятого созыва на первом заседании в четверг, 29 августа, поддержала кандидатуру министра обороны, предложенного президентом Владимиром Зеленским.
314 голосами главой Минобороны назначен Андрей Загороднюк.
После этого нардепы приступили к назначению министра иностранных дел, на должность которого президент предложил Вадима Пристайко.
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