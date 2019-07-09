Назначен новый посол Евросоюза в Украине

Источник: Корреспондент.net

Новым главой делегации Евросоюза в Украине назначен эстонец Марти Маасикас. Об этом сообщается на сайте Службы внешних действий ЕС во вторник, 9 июля.

"Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. Сейчас он является подсекретарем по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии", - говорится в документе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини огласила назначение 43 новых глав делегаций Евросоюза в третих странах.

Как отмечается, новые главы формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения.