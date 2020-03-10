10.03.2020
Назначен временный министр энергетики
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров Украины назначил Виталия Шубина и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта.
"Временно исполнять обязанности министра энергетики, и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - говорится в сообщении.
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