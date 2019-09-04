Назначена новая дата допроса Порошенко

Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Украина выплатила сегодня 156 миллионов долларов по незавершенной программе stand-by 2014 года.

В сентябре Украина должна выплатить МВФ около полмиллиарда долларов, в целом по долгам - миллиард.

Через шесть месяцев в Украине будет открыто очень много резонансных дел, считает Давид Арахимия.

Заробитчане с начала года перечислили в Украину более 100 миллиардов гривен, сообщил Нацбанк.

В Евросоюзе с сентября начала действовать директива, запрещающая поставки из третьих стран из-за ряда паразитов.

Бывшего президента ждут на допрос 6 сентября. Накануне Порошенко в ГБР не явился, поскольку находился в Раде.

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