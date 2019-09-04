04.09.2019
Назначена новая дата допроса Порошенко
Источник: Корреспондент.net
Госбюро расследований вызвало экс-президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко на допрос на 6 сентября.
"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.
Повестка о вызове на допрос уже направлена.
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