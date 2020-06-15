Назван доход Украины от транзита российского газа

Источник: Корреспондент.net

С начала года Оператор ГТС Украины получил 25 млрд грн за транзит российского газа по новому контракту. Об этом в интервью изданию OilPoint рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"Деньги за транзит сейчас поступают на счет Нафтогаза, который рассчитывается с нами в полном объеме, по предоплате", - рассказал Макогон.

Он пояснил, что никакой комиссии Нафтогазу ОГТСУ не платит.

"Часть денег идет на наши операционные и капитальные затраты. Конечно, мы платим налоги - на прибыль, НДС и так далее. В бюджет мы уже заплатили - 4,3 млрд гривен. В конце года мы выплатим дивиденды акционеру", - добавил он.

Ранее Макогон заявлял, что Украина получит около 7 млрд долларов до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки газа.