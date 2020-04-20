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20.04.2020

Назван самый сложный очаг пожаров в зоне ЧАЭС

Источник: Корреспондент.net

Украинские спасатели пытаются не допустить распространения пожаров в зоне отчуждения на территорию Беларуси. На данный момент самый сложный очаг пожаров в регионе находится вблизи села Рудьки. 

"Самый сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Другие два очага вблизи сел Россоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения", - рассказали в службе.

ГСЧС сегодня продолжает мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

"В Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Россоха, Кривая Гора и Рудьки. А также двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - добавили в службе.

В Житомирской области на утро 20 апреля из четырех очагов, на которых проводились работы по тушению, локализовано два - вблизи сел Бережесть и Гладковичи.

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