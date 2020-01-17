Названа дата возвращения тел погибших в Иране

В 2020 году общая помощь Украине от США составит $698 млн. Деньги начнут поступать уже в следующем месяце.

Решение герцога и герцогине Сассексих ударило по самой идее монархии. Королеве предстоит найти выход из нового кризиса.

Глава Белого дома надеется, что в Сенате, подконтрольном его однопартийцам, не наберется необходимых голосов за его отставку.

Яна Дугарь в дни, когда произошло убийство журналиста, находилась на территории военного медицинского госпиталя на Донбассе, заявила на суде ее сослуживица.

Финансовая и политическая элита соберется на швейцарском курорте 21 января, чтобы задуматься о проблемах глобализации.

От Тегерана требуют обеспечить полное международное расследование и наказание виновных, а также выполнить свои обязательства по отношению к родственникам погибших.

В авиакатастрофе в Иране погибли 11 украинцев, их тела уже идентифицировали. Самолет с погибшими прилетит в воскресенье.

Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении.

Тела погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране доставят в Украину 19 января, соответствующий анонс опубликовал Офиса президента в Telegram в пятницу, 17 января.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей