Названа дата встречи Зеленского с миссией МВФ

Богдана уволят с должности сразу после того, как Конституционный суд примет решение по закону об очищении власти.

Томос об автокефалии содержит три условия, которые ставят украинскую церковь в зависимость от Константинополя, заявил патриарх.

Вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.

Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за трое суток набрала более 50 тысяч голосов.

Украина вполне может стать транспортным хабом между Европой и Азией, считают в Еврокомиссии.

Встреча главы государства с экспертами фонда запланирована на 28 мая. Миссия будет находиться в Украине до конца следующей недели.

В Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы взносов для кандидатов в нардепы.

Госбюро зарегистрировало два заявления Портнова по преступлениям на "Кузне", когда ей владел Порошенко.

В пресс-службе президента сообщили, что встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей