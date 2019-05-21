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21.05.2019

Названа предварительная дата выборов в Раду

Источник: Корреспондент.net

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы Верховной Рады могут состояться 21 июля, передает Украинская правда.

Об этом он сказал журналистам под Администрацией президента после консультаций нового президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента.

"Мы рассчитываем, что будет изменено избирательное законодательство. Мы идем на досрочные выборы для того, чтобы побеждать", – отметил Ляшко.

На вопрос, когда состоятся выборы, лидер "радикалов" ответил: "Я думаю, что указ президента ... Сейчас по результатам разговора он направит письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства".

"Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра. Выборы – на 21 июля", – заявил Ляшко.

"Я считаю: нечего тянуть, выборы надо проводить. Но важно изменить избирательную систему", – добавил он.

В свою очередь, первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко сказала, что досрочные выборы народных депутатов могут состояться и 28 июля.

Ляшко также пожаловался: "Стандарты прозрачности и открытости, которые нам обещала новая власть, их нет. Телефон забрали. Никто не захотел, чтобы в прямом эфире люди видели эти консультации.

"Поверьте мне, это было увлекательное зрелище, о котором мы обязательно когда-нибудь расскажем", – заверил лидер "Радикальной партии".

После переговоров в АП сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник заявил, что Зеленский предложил лидерам фракций отменить мажоритарную избирательную систему и снизить проходной барьер.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько поправок, внести коротенький законопроект с несколькими поправками. Первая правка - это отменить мажоритарную систему. Вторая правка - снизить барьер до 3%. Еще дискутировалась третья правка, она была предложена от фракций, это уточнение норм об императивном мандате", - сказал Хомутынник.

Хомутынник также отметил, что, вероятнее всего, выборы будут назначены на 21 июля: "Со слов президента Украины, такой указ может быть выдан уже завтра и выборы будут назначены на 21 июля". 

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