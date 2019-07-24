Названа причина обысков в Богдан Моторс

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях компании Богдан Моторс из-за возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Укрэксимбанка. Об этом в среду, 24 июля, сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

Как сообщается, дело открыто по статье злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

В НАБУ напомнили, что 100% акций Укрэксимбанка принадлежат государству в лице Кабмина.

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2019 года. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в сообщении.

В Богдан Моторс ранее сообщили, что речь идет о реструктуризации кредита, который был открытым. Там заявили, что были вынуждены взять кредит в Укрэксимбанке для строительства заводов, и банк пошел ей на встречу.