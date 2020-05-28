28.05.2020
Названа причина обысков в Центре Довженко
Источник: Корреспондент.net
Следственные действия в Центре Довженко в четверг, 28 мая, проведены в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц предприятия, Минкульта, а также регионального отделения Фонда госимущества в Киеве. Об этом сообщила спикер прокуратруы столицы Надежда Максимец, пишет Укринформ.
По ее словам, чиновников подозревают в злоупотреблениях при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 млн грн.
"Финансовые нарушения были выявлены в ходе ревизии финансовой деятельности ГП Национальный центр Александра Довженко, проведенной во втором квартале 2019 года Государственной аудиторской службой в соответствии с вопросом программы ревизии и рабочего плана, с ведома генерального директора Центра и в присутствии главного бухгалтера, о чем осуществлена соответствующая запись в журнале регистрации проверок", - отметила Максимец.
По фактам нарушений открыто дело по статье присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191).
Максимец отметила, что в ходе расследования Центр просили предоставить информацию и копии документов, однако ответа не получили. Также сотрудники Центра не являлись на участия в следственных действиях.
В связи с этим было принято решение провести обыск. Санкцию на него дал Голосеевский райсуд.
В ходе обыска изъяли документы об аренде имущества Центра в период с 2015 по 2019 годы.
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