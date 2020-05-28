Названа причина обысков в Центре Довженко

Источник: Корреспондент.net

Следственные действия в Центре Довженко в четверг, 28 мая, проведены в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц предприятия, Минкульта, а также регионального отделения Фонда госимущества в Киеве. Об этом сообщила спикер прокуратруы столицы Надежда Максимец, пишет Укринформ.

По ее словам, чиновников подозревают в злоупотреблениях при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 млн грн.

"Финансовые нарушения были выявлены в ходе ревизии финансовой деятельности ГП Национальный центр Александра Довженко, проведенной во втором квартале 2019 года Государственной аудиторской службой в соответствии с вопросом программы ревизии и рабочего плана, с ведома генерального директора Центра и в присутствии главного бухгалтера, о чем осуществлена ​​соответствующая запись в журнале регистрации проверок", - отметила Максимец.

По фактам нарушений открыто дело по статье присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191).

Максимец отметила, что в ходе расследования Центр просили предоставить информацию и копии документов, однако ответа не получили. Также сотрудники Центра не являлись на участия в следственных действиях.

В связи с этим было принято решение провести обыск. Санкцию на него дал Голосеевский райсуд.

В ходе обыска изъяли документы об аренде имущества Центра в период с 2015 по 2019 годы.