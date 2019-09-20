Названа причина пожара в военном госпитале в Луцке

Неизвестный сообщил о заминировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. Полиция проверяет все объекты.

Бывшего генпрокурора привлекли к дисциплинарной ответственности из-за того, что он своевременно не наказал своего заместителя.

В первом чтении соответствующий законопроект поддержали 237 народных депутатов. В Раде утверждают, что введение не будет принудительным, а системы смогут работать параллельно.

В подземные хранилища намерены закачать на миллиард кубометров газа больше, чем планировалось.

Военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины в связи с возникновением ночью 20 сентября 2019 года пожара в Луцком военном госпитале.

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