20.09.2019
Названа причина пожара в военном госпитале в Луцке
Источник: Корреспондент.net
Причиной пожара в военном госпитале в Луцке могло стать замыкание проводов электроснабжения.
Сообщается, что вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения. Пожар ликвидирован.
Военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины в связи с возникновением ночью 20 сентября 2019 года пожара в Луцком военном госпитале.
Пострадавшие отсутствуют. Медицинский персонал и больные из госпиталя вовремя эвакуированы.
Следствие продолжается. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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