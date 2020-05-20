Названа вероятная дата открытия киевских пляжей

Источник: Корреспондент.net

Пляжный сезон в Киеве планируют запустить с 1 июня. Но соответствующие решения еще должны принять Кабинет министров и Киевская городская государственная администрация. Об этом в среду, 20 мая, сообщил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП Плесо Константин Пигуля, передает Громадське радио.

По словам Пигули, на данный момент на пляжах ожидаются проверки со стороны Госпродпотребслужбы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - сказал Пигуля.

Он отметил, что на данный момент в КГГА определили 14 пляжей, на которых разрешено купание, и 18 зон отдыха.

"1 июня мы планируем 5-7 пляжей открыть, потом другие. Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. То есть, мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующей неделе", - добавил Пигуля.

Он отметил, что на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и раздевалки.

Ранее Кличко заявлял, что детсады Киева не откроют с 25 мая. Перед открытием всех работников проверят на коронавирус.