Названо число пациентов с рецидивами коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Около 5-15% выздоровевших от COVID-19 затем снова сдают положительный тест на коронавирус.

Директор кафедры инфекционных заболеваний Первой клиники Пекинского университета Вонг Гичен заявил, что в некоторых частях Китая таких случаев меньше, чем 1%. При этом у большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов.

В связи с этим ученым нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления.

Отмечается, что в Китае растет страх перед повторным заражением пациентов, так как сейчас никто не понимает, почему это происходит. Не исключено, что все дело в изменчивости самих тестов.