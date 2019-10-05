Названо число пересечений админграницы с Крымом

Источник: Корреспондент.net

С начала 2019 года административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом в обоих направлениях через три КПВВ – Чонгар, Каланчак, Чаплинка – пересекли более двух миллионов человек.

"Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым за девять месяцев 2019 года остается на уровне прошлого года", – заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Рост также находится на уровне прошлого года.

"В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилось на 16%, примерно на 400 тысяч человек", – добавили пограничники.