Названо число умерших с начала года украинцев

Источник: Корреспондент.net

Согласно данным Государственной службы статистики, с начала года в Украине умерли 287 010 человек. Об этом сообщаетпресс-служба Госстата.

По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. За январь-июнь 2019 года умерло 304 330 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человека (в прошлом году - 149 549), а миграционный прирост составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).