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11.05.2020

Названо условие открытия движения на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе будут действовать до особого распоряжения вне зависимости о решений властей по карантинным ограничениям. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 11 мая.

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также напомнили, что во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего ОС в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ Станица Луганская", - отмечено в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии разрешения. По их данным,  более двух десятков человек,не пустили сепаратисты.

В связи с этим граждан просят учесть данные обстоятельства при планировании поездки на неподконтрольную территорию. 

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