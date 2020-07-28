Названо условие открытия границ ЕС для украинцев

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз откроет границы для граждан Украины, когда вв стране две недели подряд будут фиксировать не более 480 случаев коронавируса в сутки. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-встрече с Европейской бизнес-ассоциацией во вторник, 28 июля.

"Многое зависит именно от украинцев. Если мы все дисциплинированно наденем маски, перестанем посещать места массового скопления людей, это значительно повлияет на статистику, мы сможем перейти на статистику 24 (активных случаев COVID-19 - ред.) на 100 000 населения за две последние недели. Чтобы к этой цифре прийти, нам надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки. Мы сегодня регистрируем 800, 900, 1000 случаев (в день - ред.) ", - сказал Ляшко.