Названо условие перехода школ на смешанную учебу

Источник: Корреспондент.net

Образовательное учреждение само решает о переходе к смешанной форме обучения - когда стационарное обучение сочетается с дистанционным, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 30 августа.

Он напомнил, что, согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в "красном" уровне опасности.

"Это вопрос, который решается на уровне школы. Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - заявил министр.