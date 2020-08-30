30.08.2020
Названо условие перехода школ на смешанную учебу
Источник: Корреспондент.net
Образовательное учреждение само решает о переходе к смешанной форме обучения - когда стационарное обучение сочетается с дистанционным, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 30 августа.
Он напомнил, что, согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в "красном" уровне опасности.
"Это вопрос, который решается на уровне школы. Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - заявил министр.
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