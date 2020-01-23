23.01.2020
Названы 27 пакетов бесплатных медуслуг украинцам
Источник: Корреспондент.net
Национальная служба здоровья (НСЗУ) в четверг, 23 января, обнародовала на своем сайте 27 пакетов медицинских услуг Программы медицинских гарантий на 2020 год, которые будут бесплатно предоставляться украинцам.
Так, в Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.
Кроме того, согласованы следующие пакеты медуслуг:
- Маммография молочных желез
- Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях
- Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций
- Медицинская помощь при остром мозговом инсульте
- Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда
- Медицинская помощь при родах
- Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
- Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
- Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
- Психиатрическая помощь взрослым и детям
- Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом
- Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека
- Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии
- Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
- Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
- Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни
- Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата
- Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.
На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн. В полном объеме она заработает с 1 апреля 2020 года.
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