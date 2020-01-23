Названы 27 пакетов бесплатных медуслуг украинцам

Источник: Корреспондент.net

Национальная служба здоровья (НСЗУ) в четверг, 23 января, обнародовала на своем сайте 27 пакетов медицинских услуг Программы медицинских гарантий на 2020 год, которые будут бесплатно предоставляться украинцам.

Так, в Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.

Кроме того, согласованы следующие пакеты медуслуг:

Маммография молочных желез

Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях

Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций

Медицинская помощь при остром мозговом инсульте

Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда

Медицинская помощь при родах

Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей

Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей

Психиатрическая помощь взрослым и детям

Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии

Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям

Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям

Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн. В полном объеме она заработает с 1 апреля 2020 года.